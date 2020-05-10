15:09, Сегодня

Нужно возобновить переговоры — депутат про инвесторов в зеленую энергетику Народный депутат Виктория Гриб прокомментировала конфликт между инвесторами в зеленую энергетику и правительством Украины

Нужен компромисс между властью и производителями зеленой энергетики, заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24".

"Алгоритм компромисса между правительством и производителями зеленой энергетики нарабатывается на протяжении трех-четырех месяцев. Когда мы услышали о смене законодательства о зеленой энергетике от Оржеля (бывшего министра энергетики – ред.), стало понятно, что будут подавать в международные суды, и Украина тут только потеряет. Если государство обещало какие-то условия инвесторам – как можно менять правила?" — сказала она.

Гриб рассказала о том, как правительство пыталось решить конфликт и чем это закончилось.

"Именно поэтому депутаты и представители Ассоциации зеленой энергетики разработали законопроект, который позволял найти компромисс. К сожалению, министр Оржель не пошел на те условия, и также в Верховной Раде законопроект не был поддержан. Считаю, что нужно снова возобновить те переговоры непосредственно с рынком и правительством для поиска компромисса. Думаю, что все готовы к прозрачной коммуникации", — отметила она.

Напомним, инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю выработанную энергию до 2030 года, однако эти закупки так и не начались.

Ранее об инвестициях в зеленую энергетику и споре инвесторов с правительством Украины высказался экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24".