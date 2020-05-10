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Последствия карантина: экономист назвал хороший и плохой сценарий для Украины Экономист Андрей Новак рассказал, чем для Украины может закончиться карантин и от чего это зависит

Последствия эпидемии зависят от того, как долго продлятся ограничения, заявил экономист Андрей Новак в эфире канала "Украина 24".

"Есть оценки последствий карантина, они колеблются в границах утраты ВВП минус 5,5% - это оптимистичный сценарий, и пессимистичный - минус 11,5% ВВП. Мы тут находимся в зависимости не от экономических событий, а от медицинского аспекта существующих ограничений и того, в каких темпах они будут сниматься. И нельзя также исключать вторую волну, некоторые страны возвращаются к жестким ограничениям", — сказал он.

Также эксперт отметил, что введение карантина в Украине положительно сказалось на развитии ситуации.

"Украина своевременно ввела карантин после первого смертельного случая в Черновицкой области, если бы этого не было, у нас были бы совсем иные цифры заболеваемости и смертности. А то, что после двух месяцев уже идут и протесты, и решения местных органов власти – это из-за того, что не выдерживает экономика", — добавил Новак.

Ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил в эфире "Украина 24", что в Украине сохраняется угроза резкого скачка заболеваемости COVID-19, как это произошло в Италии.