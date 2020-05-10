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"Энергетический баланс - единственный выход из кризиса": нардеп о ситуации в отрасли Людмила Буймистер считает, что блоки АЭС не могут работать в режиме маневренной генерации

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире канала "Украина 24" объяснила, почему украинские АЭС не могут работать в нынешнем режиме.

"За последние восемь месяцев сложилась критическая ситуация в нашей энергетике. Из-за падения промышленного производства резко сократился объем потребления электроэнергии, это привело к тому, что блоки некоторых наших АЭС были переведены в режим так называемой маневренной генерации и работали на минимуме. Также из-за административного давления долги, накопленные перед "Энергоатомом", уже сегодня составляют 15 млрд гривень, а убытки "Энегоатома" только за 1-й квартал этого года составляют 1,5 млрд", - сказала Буймистер.

По словам депутата, нынешний режим работы АЭС может привести к катастрофе.

"Именно работа в режиме маневренной генерации была признана основной причиной аварии на ЧАЭС. Наши блоки спроектированы по технологиям 30-70-летней давности, и они просто не могут работать в таком режиме – они работают либо на полную мощность, либо не работают вообще... Энергетический баланс, который был утвержден министерством, на сегодня - единственный выход из кризисной ситуации", - сказала депутат.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец рассказала, что в Украине из-за кризиса в энергетике электропотребление снизилось на 10%.

6 мая 97 парламентариев обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с обращением, в котором просят "принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год". Отключение атомных энергоблоков, по мнению депутатов, снижает уровень их безопасности.