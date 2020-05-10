"Энергетический баланс - единственный выход из кризиса": нардеп о ситуации в отрасли

Людмила Буймистер считает, что блоки АЭС не могут работать в режиме маневренной генерации

"Энергетический баланс - единственный выход из кризиса": нардеп о ситуации в отрасли

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире канала "Украина 24" объяснила, почему украинские АЭС не могут работать в нынешнем режиме.

"За последние восемь месяцев сложилась критическая ситуация в нашей энергетике. Из-за падения промышленного производства резко сократился объем потребления электроэнергии, это привело к тому, что блоки некоторых наших АЭС были переведены в режим так называемой маневренной генерации и работали на минимуме. Также из-за административного давления долги, накопленные перед "Энергоатомом", уже сегодня составляют 15 млрд гривень, а убытки "Энегоатома" только за 1-й квартал этого года составляют 1,5 млрд", - сказала Буймистер.

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По словам депутата, нынешний режим работы АЭС может привести к катастрофе.

"Именно работа в режиме маневренной генерации была признана основной причиной аварии на ЧАЭС. Наши блоки спроектированы по технологиям 30-70-летней давности, и они просто не могут работать в таком режиме – они работают либо на полную мощность, либо не работают вообще... Энергетический баланс, который был утвержден министерством, на сегодня - единственный выход из кризисной ситуации", - сказала депутат.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец рассказала, что в Украине из-за кризиса в энергетике электропотребление снизилось на 10%.

6 мая 97 парламентариев обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с обращением, в котором просят "принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год". Отключение атомных энергоблоков, по мнению депутатов, снижает уровень их безопасности.

 

Источник Украина 24 Теги энергетика Людмила Буймистер