09:30, 10 мая

Нардеп объяснил, почему люди продают валюты больше, чем покупают Депутат надеется, что после карантина у людей будет возможность хранить средства в валюте

Депутат Верховной Рады Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему в апреле люди продали валюты больше, чем купили.

"То, что сейчас укранцы продают валюты больше, чем покупают, - абсолютно объяснимо с экономической точки зрения. Учитывая, что у нас объявлен карантин, многие предприятия не работают и вынуждены остановить свою деятельность и, соответственно, люди, привыкшие откладывать запасы в валюте, вынуждены их разменивать на гривню, чтобы жить. Хорошо, если эти запасы есть, сложнее тем, у кого их нет. Поэтому я надеюсь, что объявленный план выхода из карантина позволит людям скорее выйти на работу, начать зарабатывать деньги и откладывать их в валюте - более стабильным способом сохранения средств", - сказал Магомедов.

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Напомним, в соответствии с отчетными данными НБУ, в апреле население Украины продало валюты на 50,9 млн долларов больше, чем купило: продало 787,3 млн и купило 736,4 млн. Всего с начала года граждане продали на 522,4 млн долларов больше, чем купили.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24" высказал мнение, что принятие законов о банках и о земле может уберечь Украину от большой инфляции и роста курса доллара до 50 грн/$.