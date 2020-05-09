Шанс для коррупции – эксперт об открытии ресторанов после карантина
Рестораторам будет очень сложно выполнять ограничительные правила
Украинским ресторанам, закрытым в результате карантина, будет сложно восстановить работу. Новые ограничительные правила содержат множество неточностей и открывают возможности для коррупции.
Об этом рассказала в эфире "Украина 24" ресторанный эксперт Ольга Насонова.
"Правила будет трудно реализовать. Первый вопрос, который возникает у ресторанов - что будет, если, например, между столиками будет не 1,5 метра, а 1,30? Кто будет штрафовать или ходить с рулеткой измерять? Например, по правилам нужно, чтобы за одним столиком было не более двух лиц. А если три, а если семья со взрослыми детьми – как с ними поступать? Кто будет отслеживать, как рестораторы соблюдают правила?" – отметила Насонова.
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Эксперт считает, что эти правила полностью выполнить невозможно.
"Создается впечатление, что разрешили работать ресторанам с одной стороны, а с другой – открыли ворота для возможной коррупции", – заявила она.
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Напомним, ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24" рассказал, что в Киеве более трети рынков возобновили работу после карантина.