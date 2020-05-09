Шанс для коррупции – эксперт об открытии ресторанов после карантина

Украинским ресторанам, закрытым в результате карантина, будет сложно восстановить работу. Новые ограничительные правила содержат множество неточностей и открывают возможности для коррупции.

Об этом рассказала в эфире "Украина 24" ресторанный эксперт Ольга Насонова.

"Правила будет трудно реализовать. Первый вопрос, который возникает у ресторанов - что будет, если, например, между столиками будет не 1,5 метра, а 1,30? Кто будет штрафовать или ходить с рулеткой измерять? Например, по правилам нужно, чтобы за одним столиком было не более двух лиц. А если три, а если семья со взрослыми детьми – как с ними поступать? Кто будет отслеживать, как рестораторы соблюдают правила?" – отметила Насонова.