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В Киеве прояснили ситуацию с открытием рынков после карантина На каждом рынке полиция будет контролировать противоэпидемические мероприятия

В Киеве более трети рынков возобновили работу после карантина по состоянию на 9 мая.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Мы можем говорить обо всех операторах рынка, которые фактически со вторника начнут работать в полном объеме. Агропромышленные рынки, которых в Украине тысяча, постепенно запускаются с условиями, которые определены постановлением главного санврача. На каждом рынке работает патруль, который наблюдает за условиями противоэпидемических мероприятий… На сегодня в Киеве открыто 13 из 37 рынков", - отметил Рубан.

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Чиновник также прокомментировал ситуацию с возобновлением работы столичных ресторанов.

"Что касается контроля за ресторанами, которые со вторника работают на летних площадках – дополнительно задействовано управление благоустройства, управление торговли КГГА, Нацполиция. В Киеве в Госпродпотребслужбе работают 120 госслужащих, все задействованы в профилактике", - сказал он.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" заявил, что мэров городов будут строго наказывать за нарушение карантина.