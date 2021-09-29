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У Украины могут отобрать безвиз: что будет с заробитчанами Специалист по международному трудоустройству рассказал, много ли среди заробитчан нелегалов

В Евросоюзе заговорили об отмене безвизов с Украиной, Грузией, Молдовой и странами Западных Балкан. Может ли это быть связано с трудовыми мигрантами, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров.

"Конечно, есть какой-то процент людей, которые приезжают в Германию якобы туристами и ищут там нелегальную работу и работают там, а потом подаются на вид на жительство. Но среди трудовых мигрантов это очень небольшой процент. Проблема в том, что Украина довольно большая страна в сравнении с Грузией, Молдовой и другими странами, на которые жалуются. У нас много граждан, и они могут в большом количестве заезжать в Евросоюз. В количественном соотношении украинцы могут преобладать. Население Грузии где-то 5 млн, например", — сказал он.

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Эксперт ответил, что будет с трудовыми мигрантами, если безвиз таки заберут.

"В таком случае количество трудовых мигрантов несколько сократится. Это сыграет, возможно, на руку нашему правительству, которое уже два года обещает, что вернет заробитчан домой. Возможно, так они частично и вернутся. Но много стран Европы — Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии, частично Германия, — уже довольно серьезно зависят от украинских трудовых мигрантов. Они будут давать больше рабочих виз, и все равно будут приглашать украинцев на работу. И украинцы будут с удовольствием ехать, потому что им выгодно. На трудовой миграции это сильно не отобразится. Отобразится на туристическом потоке, уйдут лоукостеры и так далее. А на работу дороже ездить не станет", — сказал он.

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Добавим, о разговорах насчет отмены безвиза для ряда стран сообщает Радио Свобода со ссылкой на внутренние документы ЕС. По информации издания, этот вопрос подняли Германия, Франция и Италия.

Они заявляют, что граждане Украины, Грузии, Молдовы, Албании и Сербии используют безвиз, чтобы незаконно проживать в Евросоюзе и подавать необоснованные ходатайства об убежище. В частности, резко увеличилось количество просьб о предоставлении убежища со стороны граждан Молдовы и Грузии.