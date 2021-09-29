13:17, Сегодня

Эффект будет обратным — экономист предупредил власть о последствиях повышения налогов Андрей Новак заявил, что в бюджет может поступить меньше денег

Увеличение налогов еще больше загонит бизнес в тень, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Андрей Новак.

"Никогда увеличение налогов не стимулирует бизнес. Оно стимулирует только одно — тенизацию. Мы можем говорить, что это дополнительный налог для олигархов, но поверьте, что эффект будет обратным. Будет просто тенизация. Поэтому если правительство рассчитывает, что оно добавило определенный процент к налогам и на столько же больше получит налоговых поступлений — должен его разочаровать", — сказал он.

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По словам эксперта, в бюджет может поступить даже меньше средств.

"Линейно в экономике ничего не происходит, что вы повысили налог, и столько же поступило в бюджет. Такого не бывает. Будет обратный эффект, и может быть так, что бюджет получит еще меньше, чем при более низком налоге. Государству нужно стимулировать производство, а не просто обложить налогом и все", — сказал он.

Напомним, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 1 июля. Он повышает некоторые налоговые ставки, в том числе акцизы и налоги.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал этот законопроект и назвал его антиукраинским. "Я против этого закона, потому что он убивает рабочие места украинцев. Потому что этот закон о новых налогах приведет к увеличению цен на продукты, на жизнь. Этот закон делает нашу экономику и наше производство неконкурентными. Новые налоги или увеличение старых налогов ведет к одному — к потере конкуренции, к потере не только внешнего, но и внутреннего рынка", — заявил он.