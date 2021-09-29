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В Украине дорожают квартиры советских времен Спрос на жилье вторичного рынка больше, чем на новострои

Хрущевки в моде: квартиры советской эпохи с начала года подорожали на 10%, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24". Все из-за роста спроса, сообщают в Ассоциации специалистов по недвижимости.

Цены выросли как в столице, так и в регионах. Больше всего — в Хмельницкой и Винницкой областях. Там старая однокомнатная квартира стоит около 25 000 долларов. Эксперты говорят, люди сейчас активно покупают жилье на вторичном рынке.

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На этом можно подзаработать. В частности, в крупных городах выгодно сдавать в аренду. В отличие от новостроек, дома советской эпохи пользуются наибольшим спросом среди арендаторов.

Ранее специалист по недвижимости Михаил Артюхов рассказал, что недострои в Украине могут быть закончены. В Украине инспекцией архитектуры и застройки в населенных пунктах будет заниматься новый орган. Эксперт надеется, что новая структура поможет ускорить реализацию проектов, которые сегодня замерли в виде недостроев.

Также сообщалось, что в Украине более 30 тысяч домов, которые вот-вот станут непригодными для проживания. Преимущественно это хрущевки, построенные еще в середине прошлого века. Кабмин предлагает их реконструировать целыми кварталами. Какие сносить, а какие ремонтировать — будут решать местные власти. Они будут искать инвесторов и договариваться с жильцами.