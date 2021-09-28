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Экс-премьер заявил об угрозе для отопительного сезона: Украина не подготовлена Также Владимир Гройсман отметил, что повышение цен на газ было прогнозируемым

Украина сегодня не готова к началу отопительного сезона, запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) меньше, чем были в предыдущие годы.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Относительно подготовки Украины к зиме - во-первых, у нас газохранилища только на 60% заполнены. У нас, если мне память не изменяет, 18,8 млрд кубометров. Это почти на 1 млрд меньше, чем я передавал в августе 2019 года", - сказал экс-премьер.

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Гройсман также отметил, что цены на газ сейчас взлетели, "и это было абсолютно прогнозируемо".

"Газ надо было покупать, когда он стоил в 4-5 раз дешевле. Это было летом. Все это понимают, что к началу отопительного сезона должно быть определенное количество украинского газа, который принадлежит "Нафтогазу", а не только частным компаниям, которые хранят газ в хранилищах. Для того чтобы его можно было поднять, когда идут пиковые нагрузки по холоду. Я считаю, что сегодня мы очень не подготовлены к началу отопительного сезона из-за заготовки газа", - подчеркнул он.

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Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина накопила достаточные запасы газа на отопительный сезон, несмотря на рост цен на голубое топливо.

"Мы сейчас приближаемся к уровню примерно 19 млрд кубометров газа в наших хранилищах, возможно, будет даже больше. Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона. Действительно, сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину", - сказал глава "Нафтогаза".

Как отметил Витренко, в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в ПХГ.