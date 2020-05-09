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Украинские моряки стали заложниками карантина: тысячи людей под ударом Особенно тяжело пришлось морякам, чьи суда стали на отстой

Карантин в мире из-за коронавируса ударил по украинским морякам, в связи с отменой рейсов они вынуждены возвращаться домой, многие застряли на борту судов.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" первый заместитель председателя профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк.

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По его словам, приблизительная цифра моряков, которые сейчас находятся на борту судов – 25-30 тысяч человек.

"На сегодняшний день самая сложная ситуация с теми моряками, чьи суда стали на отстой – круизные, много офшорных судов в связи с падением цен на нефть. Очень сильно ударило по ним. Эти экипажи репатриируются, сидят дома. Перспектива их следующих контрактов и рейсов достаточно туманна", - отметил он.

Напомним, Украиа с 11 мая смягчила условия карантина. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" расказал, от чего зависят сроки выхода из карантина.