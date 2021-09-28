13:52, Сегодня

"Заверяю, что тарифы на тепло не изменятся": министр об отопительном сезоне Алексей Чернышов призывает украинцев не переживать

В Украине столбики термометров неумолимо снижаются, следовательно, скоро в квартирах включат отопление. Есть ли вероятность того, что в новом отопительном сезоне тарифы из-за подорожания природного газа в мире повысятся, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем (сезоне отопления – ред.)", — сообщил министр.

Читайте также: Украинцев подсадили на иглу субсидий – Ляшко о цене на газ

По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Кристины Ненно, в Украине повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно, в связи с чем количество запросов на получение субсидий гражданами будет расти. По ее словам, в данный момент по субсидиям в стране проблем нет. Кроме того, эксперт отметила, что изменится порядок предоставления субсидий лицам, которые в течение определенного периода продали одно жилье, а взамен купили другое.