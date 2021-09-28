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Украинцы будут чаще обращаться за субсидиями из-за роста тарифов - эксперт "Граждане, продавшие жилье и купившие взамен другое, получат право претендовать на субсидию"

В Украине повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно, в связи с чем количество запросов на получение субсидий гражданами будет расти. Об этом в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сообщила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

По ее словам, в данный момент по субсидиям в стране проблем нет. Кроме того, Кристина Ненно отметила, что изменится порядок предоставления субсидий лицам, которые в течение определенного периода продали одно жилье, а взамен купили другое.

"Уже начинают люди чувствовать подорожание тарифов. Если, например, мы возьмем электроэнергию (оплату за э/э - ред.), с 1 октября у нас появился льготный тариф для потребителей, которые потребляют до 250 кВт-ч, 1 грн 44 коп. Но мы имеем разницу в том, что темнеет раньше и на платежках это удешевление никак не отразится. По поводу субсидии — действительно, в автоматическом режиме переназначили субсидии домохозяйствам, которые не меняли место жительства, и которые не покупали множество валюты и так далее, в этом случае проблем нет. Единственные возникшие проблемы - это с лицами, которые, например, поменяли жилье в течение последнего периода, 6 месяцев, скажем. То есть человек проживал в одной квартире, ее продал и купил новую квартиру, то есть у него по факту ничего не изменилось, это было его единственное жилье. Вот такую категорию граждан внесли в соответствии с изменениями, чтобы они могли так же иметь право претендовать на субсидию. Это уже большой плюс", — сказала эксперт.

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Кристина Ненно обратила внимание на то, что количество граждан, которые обратятся за субсидиями, будет увеличиваться. По ее словам, в связи с ростом цен на коммуналку, такое явление неизбежно.

"Поскольку у нас рост тарифов произойдет, то больше людей будет подаваться на субсидии, и это неизбежный вариант. Хватит ли средств, и будут ли снова вносить изменения в госбюджет Украины — покажет время", — сообщила она.

Ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева отметил сокращение получателей коммунальных субсидий:

"Апрельское 420-е постановление КМУ сократит количество субсидиантов на миллион домохозяйств — только за счет сокращения так называемых комиссий по жилищным субсидиям. Второе действие — когда они сокращают нормы потребления, они уменьшают размер субсидии для тех, кто остается. Такими драконовскими мерами они пытаются уложиться в бюджетные цифры, которые они закладывают в бюджет-2022".

Кроме того, напомним, что в Украине приближается старт отопительного сезона. О том, не ожидаются ли проблемы с подачей тепла в стране, сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Владимир Омельченко. Он отметил, что украинское правительство должно сотрудничать с энергетическими компаниями. По его словам, не только в Украине вопрос отопления зимой является актуальным.

"Я думаю, если правительство будет работать эффективно с компанией НАК "Нафтогаз Украина", с энергетическими компаниями, то особо больших проблем, может, и не будет. Но действительно высокие цены на газ, которые не только беспокоят украинцев и украинское правительство, но и итальянское правительство, и британское правительство, где уже принимают чрезвычайные меры, чтобы пройти нормально отопительный сезон. Поэтому я думаю, что без поддержки правительства компаниям трудно будет реализовать позитивный сценарий на отопительный сезон", – сказал Владимир Омельченко.