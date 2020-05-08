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"Чтобы мародеры не наживались": Ляшко рассказал, как остановить рост цен на хлеб Политик призвал наполнить продовольственные резервы

Из Украины необходимо запретить вывоз зерновых, чтобы сдержать рост цен на хлеб.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Надо запретить вывоз зерновых из Украины. Для того, чтобы стабилизировать цены, чтобы они не росли ни на хлеб, ни на хлебобулочные изделия - потому что от этого страдают, в первую очередь, люди с низкими доходами - уже сейчас правительство должно запретить вывоз зерна из Украины, наполнить продовольственные резервы", - пояснил политик.

По его словам, урожай этого года будет ниже, но за счет урожая прошлого года будет возможность "стабилизировать цены, не допустить дефицита, спекуляций, роста цен и чтобы мародеры не наживались, как на масках".

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "Украина 24" также предсказал коллапс жилищно-коммунального хозяйства Украины.