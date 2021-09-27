18:47, Сегодня

Украине не удастся остановить "Северный поток-2" — эксперт Дмитрий Марунич рассказал, почему он уверен в запуске российского газопровода

Российский газопровод "Северный поток-2" заработает в любом случае, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

"Мне кажется, в Европе все будет происходить в соответствии с законодательством Евросоюза. Скорее всего, сертификация "Северного потока-2" завершится в сроки от 2 до 4 месяцев, она будет подтверждена, и трубопровод заработает. Вопрос только в том, насколько существенно упадет транзит через Украину после окончания действующего контракта. Я бы не спешил с прогнозами (по объемам падения транзита — ред.) до окончания текущего контракта — слишком много времени, многое может измениться", — сказал он.

Читайте также: Контракт с "Газпромом" не является гарантией на поставку газа через Украину — Витренко

Напомним, российский "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. "На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", — сообщалось в заявлении "Газпрома".

Политолог Вадим Карасев заявил, что Украина может повлиять на сертификацию газопровода "Северный поток-2". "Если будет затягиваться процесс сертификации, то мы будем прокачивать определенное количество газа в Европу, тогда будет работать наша ГТС в полную силу. То есть такой вариант есть", — рассказал он.