19:07, Сегодня

Будет коллапс жилищного хозяйства — Ляшко дал мрачный прогноз "Что делать власти? Дать субсидии на оплату коммуналки, электроэнергии"

О необходимости субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и бедственном состоянии энергетики заявил лидер радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Ключевая задача власти — социальная поддержка тех людей, которые потеряли работу и зарплату. Многим нечем платить коммуналку. Что делать власти? Дать субсидии на оплату коммуналки, электроэнергии, на продуктовые наборы, чтобы люди не голодали. Сегодня 60 млрд гривень задолженности по ЖКХ. Это значит, что работники коммунального сектора не получат зарплату, и это будет коллапс жилищного хозяйства", — сказал политик.

Ляшко назвал, кто и зачем, по его мнению, разрушает сферу энергетики.

"Энергетику в последние восемь месяцев довели до ручки. Нарочно проводили политику уничтожения собственной энергетической отрасли и угольной отрасли для того, чтоб закупать российское электричество и российский уголь. Сегодня и.о. министра энергетики признала эту ситуацию. Сегодня энергетика фактически в реанимации, она уничтожена усилиями банды Геруса, бывшего премьера Гончарука, бывшего министра энергетики Оржеля. Мы оказались в состоянии, какого не было за все 30 лет независимости", — заявил он.

Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что Кабинет министров Украины разработал план действий по спасению энергетической отрасли, приоритетом должно стать сохранение рабочих мест.