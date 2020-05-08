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"В медицине огромная дыра": депутат назвала сумму дефицита финансирования Депутат Ольга Стефанишина рассказала, какими двумя путями финансирования может пойти Минздрав

Министерство охраны здоровья может пойти двумя путями по финансированию медицины. Об этом рассказала нардеп из фракции "Голос" Ольга Стефанишина в эфире канала "Украина 24".

"Мы не знаем точно, что собирается делать Степанов. Есть два варианта. Первый вариант — вернуть финансирование на историческое. Это то, что они пытаются сказать. Но они не понимают, что если это сделать, они сегодня заберут деньги у роддомов, онкоцентров, гемодиализа и других программ, у которых в этом году значительно увеличилось финансирование. Я думаю, что этим путем они вряд ли захотят пойти. Второй вариант — добавить средства, то есть не менять систему и принцип финансирования. Не знаю, где возьмут деньги, но если они это сделают, — это будет другое дело", — сказала она.

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По словам Стефанишиной, медицинской отрасли сейчас не хватает 100 млрд гривень.

"Столько нужно добавить, чтобы наша медицина была на уровне минимальной европейской. Это 5% от ВВП. Сегодня у нас около 2-3%. Это очень мало. И даже эти деньги никогда не использовались эффективно. Есть огромная дыра в 100 млрд гривень, а проект бюджета формирует правительство и Министерство финансов. Они нам говорят - денег нет", — заявила депутат.

Ранее глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24" рассказал, что необходимо изменить в ходе второго этапа медицинской реформы.

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