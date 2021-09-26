09:42, Сегодня

Экономист о новом транше МВФ для Украины: Запад нам немного должен Павел Кухта напомнил, что Украина уже 1,5 года не получала транш МВФ

У Украины сегодня довольно высокие шансы на получение нового транша кредита Международного валютного фонда. С геополитической точки зрения, Запад должен Украине после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Павел Кухта.

На вопрос, что может препятствовать получению транша МВФ, экономист ответил:

"Бюджет. Это вопросы бюджета, они его явно тщательно будут рассматривать. Думаю, МВФ должен был бы уже дать транш. Транша не было долго, 1,5 года. В целом условия выполнены. Ситуация сейчас тяжелая, бюджет на макроэкономическом уровне, который интересует МВФ, в принципе нормальный".

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По мнению Кухты, "вероятность получения транша выше, чем неполучения".

"Тем более, давайте говорить честно с геополитической точки зрения, Запад нам немного должен после "Северного потока-2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали. Посмотрим, прицепиться тоже есть к чему, если захотят, прицепятся, если не захотят – закроют глаза. Сейчас можно закрыть глаза и двигаться вперед".

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украина рассчитывает получить от МВФ в нынешнем году не менее 700 млн долларов по новому траншу.

"Мы ожидаем, что достаточно быстро будет украинский вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров МВФ. Это означает, что мы можем получить как минимум 700 млн долларов по следующему траншу. В то же время, я бы ожидал, что в этом году мы можем получить и больше, как минимум еще дополнительный транш", - сказал советник президента.