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Повышение зарплат врачам: экономист объяснил, от чего зависят выплаты Система выплат изменилась в связи с медицинской реформой

Экономист Павел Кухта в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" прокомментировал заложенное в проект госбюджета-2022 повышение минимальных зарплат врачей до 20 тыс. грн.

"У нас в последние годы система изменилась. Зарплату врачей определяют в основном сами больницы, они контрактуются Национальной службой здоровья Украины, она им платит за услуги, которые они предоставляют нам с вами, и, исходя из этого, определяют зарплаты врачей. Фактически это примерный расчет Министерства финансов, исходя из того, сколько есть врачей, сколько бюджет заложили в Национальную службу. Основная часть медицины – это НСЗУ, это первичная цепочка, вторичная, обычные наши больницы. Но есть много специализированных больниц, например, принадлежащих Академии наук, там немного другое финансирование, механизмы, это не НСЗУ. Основная масса больниц – это бюджет НСЗУ, плата за услуги больницам. Хорошо, что во время ковида повышают врачам зарплаты. Посмотрим, как оно будет, будет ли там реально 20 тысяч", - отметил Павел Кухта.

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Напомним, в проекте государственного бюджета на 2022 год, утвержденного Кабмином, предусмотрено повышение минимальных зарплат медикам – 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для средних медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава.

Для обеспечения указанных уровней зарплаты программа медицинских гарантий увеличена на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, "повышение заработной платы - это шаг к качественным медицинским услугам, ведь когда врачи и медсестры ощущают поддержку государства, то чувствуют себя защищенными, мотивированными и счастливыми".