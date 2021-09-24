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Эксперт об отопительном сезоне: без поддержки Кабмина будет трудно О том, будут ли проблемы с подачей тепла в этом сезоне, сообщил эксперт Владимир Омельченко

В Украине приближается старт отопительного сезона. О том, не ожидаются ли проблемы с подачей тепла в стране, сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Владимир Омельченко.

Он отметил, что украинское правительство должно сотрудничать с энергетическими компаниями. По его словам, не только в Украине вопрос отопления зимой является актуальным.

"Я думаю, если правительство будет работать эффективно с компанией НАК "Нафтогаз Украина", с энергетическими компаниями, то особо больших проблем, может, и не будет. Но действительно, высокие цены на газ, которые не только беспокоят украинцев и украинское правительство, но и итальянское правительство и британское правительство, где уже принимают чрезвычайные меры, чтобы пройти нормально отопительный сезон. Поэтому, я думаю, что без поддержки правительства компаниям трудно будет реализовать позитивный сценарий на отопительный сезон", – сказал Владимир Омельченко.

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Ранее сообщалось, что в Украине сняли ограничение на отключение населения за задолженность за коммунальные услуги, которое предусматривалось законодательством в условиях адаптивного карантина. Подробности рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно. Как отметила эксперт, у украинцев наибольшая задолженность "не за газ, не за электричество".

"Наименьшая задолженность за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений. Например, если в течение трех месяцев не было оплаты, сначала приходит смс-сообщение, затем письменное сообщение, в платежке сказано, что в течение определенного срока неуплаты, 10 дней, кажется, вам выключат", — сказала эксперт.

Надо отметить, что задолженность украинцев за коммунальные услуги составляет более 70 миллиардов гривен. Основные позиции, по которым накопились долги, — это газ, отопление и горячая вода. Тенденция не меняется годами. Среди должников немало людей с большими доходами. Зато пенсионеры и бюджетники пытаются рассчитываться за коммуналку вовремя. Ситуацию прокомментировал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"Конечно, это очень много. Я для себя лично, чтобы понять тенденцию, сравниваю с теми долгами, которые были на эту дату год, два, три назад. Сейчас мы говорим, что 76 млрд, а сколько было в прошлом, позапрошлом году? Если вы посмотрите, то рост задолженности за этот год составил более 5 млрд гривен. Это говорит о том, что у людей нет денег на то, чтобы оплачивать коммунальные услуги", — сказал он.