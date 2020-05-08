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Поиск работы в Украине: названы самые популярные вакансии За время карантина количество вакансий сократилось вдвое

В Украине на рынке труда сегодня больше всего вакансий предлагается в сфере торговли, продаж и айти-технологий.

Об этом в эфире телеканалу "Украина 24" рассказал директор рекрутинговой компании Виталий Михайлов, комментируя последствия карантина для экономики.

По его словам, накануне карантина работодатели публиковали на сайтах по трудоустройству около 55 тысяч вакансий, на начало мая это количество уменьшилось до 25 тысяч.

На вопрос, какие профессии наиболее востребованные, эксперт ответил:

"Сейчас это сфера торговли - около 5 тысяч вакансий. Далее идет айти - около 4 тысяч вакансий. Далее раздел торговли, который называется продажи - около 3,5 тысяч вакансий. Торговля - это розничная, кассиры. А продажи - менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, региональный менеджер, торговый представитель и т.д.".

Михайлов также отметил, что заработная плата, которую сегодня предлагают работодатели, снизилась на 10-30%.

Напомним, ранее эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым в эфире "Украина 24" дала совет, как найти работу после карантина.