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Нельзя "кидать" инвесторов — экс-министр о ситуации с зеленой энергетикой Экс-министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал конфликт с инвесторами в зеленую энергетику, у которых не покупают энергию

Об инвестициях в зеленую энергетику и споре инвесторов с правительством Украины высказался экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24".

Как известно, инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю выработанную энергию до 2030 года, однако эти закупки так и не начались.

"Там ситуация такая, что у государства нет денег выплачивать обязательства, которые были взяты. Такая проблема есть. Если мы хотим, чтобы нам доверяли инвесторы, то государство не может постоянно менять правила игры", — сказал Милованов.

Экс-министр отметил, что ссориться с инвесторами нельзя, так как Украине очень нужны инвестиции в экономку.

"Эта тема не новая. Можно говорить, что тарифы слишком высокие, но нужно к этому подходить взвешенно, и нельзя "кидать" инвесторов. Наша экономика во многом держится на инвестициях. У нас изношенность всех фондов 60%, а в энергетике и инфраструктуре достигает 80-90%. Нам нужны инвестиции, без них не будет движения вперед. Чтобы инвесторы приходили, нужно не менять правила игры", — подчеркнул Милованов.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал в эфире канала "Украина 24", как Украина должна решать конфликт с инвесторами в зеленую энергетику.