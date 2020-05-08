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Сколько безработных в Украине — экс-министр озвучил цифры Бывший министр экономики Тимофей Милованов рассказал, на сколько на самом деле увеличился уровень безработицы из-за карантина

О количестве безработных во время карантина из-за коронавируса в Украине рассказал экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24".

"Количество вакансий сократилось на 60%, а увеличение безработных на 40%. Примерно на 40-50% выросла безработица, где-то 8,5% - то есть около 1,5 млн человек — безработные. При этом не все регистрируются официально. Поэтому фактически считайте, 2-2,5 млн безработных в неформальном и формальном секторе. Это большие цифры, это гораздо больше, чем все ожидали", — сказал он.

Также Милованов отметил, что, по его мнению, важнее поддержать тех, кто остался без работы, чем проводить индексацию пенсий, так как Пенсионный фонд наполняется как раз работающими людьми.

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Ранее эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым рассказала в эфире "Украина 24", где могут трудоустроиться украинцы, потерявшие работу из-за карантина. При этом надо быть готовыми, что работодатели предложат меньшую зарплату, нежели до карантина, сказала она.