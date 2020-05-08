16:51, Сегодня

Кредит от МВФ и помощь Запада: в "Слуге народа" посчитали, сколько получит Украина Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал, кто и сколько финансовой помощи обещал предоставить Украине

Про кредит от МВФ и финансирование с Запада, которое получит Украина, высказался депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире канала "Украина 24".

"От МВФ планируется получить 5 млрд за 18 месяцев, а еще 3 млрд, начиная с 2022 года, если ничего не изменится в стране. Также стоит добавить, что будут еще приблизительно 400 млн финансирования от других стран, Мировой банк даст один млрд, еще где-то 150 млн конкретно на охрану здоровья, ЕС еще обещал около 600 млн, и макрофинансовая помощь от ЕС еще 1,3 млрд. Вот все, на что мы можем рассчитывать в ближайшее время", — рассказал он.

Камельчук подсчитал, что почти 3,5 млрд долларов еще будет от других источников, кроме МВФ. Он также отметил, что решения МВФ по кредиту стоит ожидать примерно в течение недели, никаких препятствий этому нет.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24 "рассказал, что означает для Украины смена программы кредитования от МВФ.