16:52, Сегодня

Где взять деньги на увеличение доходов бюджета-2022: экономист указал на проблему "Когда мы говорим о теневой экономике, то в Украине она является очень большой среди восточноевропейских стран", - сказал Фурман

Увеличение доходной части государственного бюджета-2022 на 200 млрд грн - это существенный показатель.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил заместитель председателя совета НБУ Василий Фурман.

«Это существенный показатель. Если мы говорим о плановом показателе доходов бюджета-2022, они составляют около 300 млн. Понятно, что 200 млн - это нормальная цифра. Вопрос только, где взять эти деньги. С одной стороны, я полностью поддерживаю то, что делает Гетманцев и его комитет, с одной стороны, много правильных вещей. С другой стороны, надо понимать, что когда мы говорим о теневой экономике, то в Украине она является очень большой среди восточноевропейских стран. Это следствие чего - потому что, например, есть очень неэффективная судебная система. Налоговая, таможенная система, правоохранительные органы должны работать, как в Европе. Если наведем там порядок, то будет плюс в госбюджет. По оценкам различных экспертов, в Украине до 40% теневой экономики», - заявил экономист.

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Он подчеркнул, что чем больше в Украине будет выводиться экономики из тени, тем больше будет поступлений в госбюджет.

«Надо также говорить, что нам нужно заботиться о развитии нашей экономики. Я недавно посчитал, что если темпы роста экономики будут ежегодно на 4%, а по расчетам МВФ, Польша будет расти на 2,5%, то, чтобы догнать Польшу, нам нужно 60 лет. Я как экономист с этим не согласен. Нам нужно принимать экстрамеры, чтобы рост экономики был 7% и более. А для этого нужны инвестиции. Сегодня уровень инвестирования составляет менее 10% ВВП. А чтобы расти на 7% и более, надо чтобы инвестиции составили 25% и более от ВВП», - отметил Фурман.

Напомним, Министерство финансов 15 сентября представило проект госбюджета-2022. В нем на безопасность и оборону запланировали почти 320 млрд грн, на образование - 172 млрд грн, на медицину - почти 194 млрд, на социальную защиту - 320 млрд, на Пенсионный фонд - 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн на погашение госдолга - 393 млрд грн.

Доходную часть бюджета на следующий год можно увеличить минимум на 200 млрд грн. Об этом сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев:

«В бюджете есть несколько приятных показателей, свидетельствующих об оздоровлении страны. Речь идет о детенизации. Мы с вами на показателях текущего и предыдущего бюджета имеем больше 40 млрд грн средств, полученных именно в результате детенизации. По росту номинального ВВП - он является заниженным. Если мы просмотрим его в сторону увеличения хотя бы в соответствии с прогнозами НБУ, то речь идет о плюс 200 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет».