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Бизнес может оставаться конкурентным — в SCM высказались об уплате налогов Наталья Емченко рассказала, трудно ли в Украине вести успешный белый бизнес

В Минэкономики хотят уменьшить долю теневой экономики до 25%. Компании SCM ставят в пример, когда речь идет о ведении бизнеса "в белую". Сложно ли так вести бизнес в Украине, рассказала в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" директор по связям с общественностью компании SCM Наталья Емченко.

"Во-первых, 30% (теневого бизнеса — ред.) — это официальные цифры, бродят цифры и 40%, и 45%. Конечно, с одной стороны, это результат очень сложной налоговой системы, которая для некоторых кажется непосильной. С другой стороны, кроме налоговой системы, это еще и таможня, то есть это большая задача для государства. В этом смысле большой бизнес выступает определенным ориентиром, примером, и на своем примере показывает, как это делать ", - сказала она.

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Емченко рассказала, сколько налогов заплатили компании, в которые инвестировала SCM.

"Мы взяли курс на полную уплату налогов еще в 2000 году, когда это было вообще не модно. В 2012 году мы провели исследование, посмотрели, как бизнес SCM ... SCM - это большая инвестиционная компания, мы инвестируем в крупные бизнесы. Метинвест — крупнейшая металлургическая компания в Украине, она входит в топ-10 в мире, ДТЭК — крупнейшая энергетическая компания. ПУМБ — наверное, крупнейший частный банк в Украине. То есть у нас очень большие инвестиции. В 2012 году на нашу долю приходилось 3,9% ВВП. А в уплате налогов на нашу долю приходилось более 5% ВВП. Получается, мы процентов на 30 больше платили налогов, чем в среднем по стране. Вот эти 30% и есть. Если решение принято, то бизнес может оставаться конкурентным, платя все налоги", — сказала она.

Ранее экономист Олег Пендзин рассказал, что безналичные расчеты могут вывести экономику из тени. "С точки зрения государства это существенный шаг к выходу экономики из тени. Мы должны понимать, что все, что прошло через POS-терминал, легальный счет, обязательно облагается. Это прекрасный способ уменьшить долю теневой экономики, которая в Украине сегодня в сравнительных расчетах от 30 до 40%, и это огромный плюс", — заявил он.

Экономический эксперт Борис Кушнирук выступил с критикой законопроекта, который предусматривает увеличение налогов. "Все идеи о повышении налогов, к тому же с января следующего года, крайне нелепыми и могут иметь плохие последствия для бизнеса, который и так страдает от огромных проблем", — сказал он.