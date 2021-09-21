11:38, Сегодня

Плохие последствия для бизнеса — экономист раскритиковал законопроект о налогах Борис Кушнирук рассказал, к чему может привести принятие закона о повышении налогов в Украине

Повышение налогов может иметь плохие последствия для бизнеса — об этом заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономический эксперт Борис Кушнирук. Так он прокомментировал подготовку ко второму чтению в Раде законопроекта №5600.

"Во-первых, я бы отметил, что депутаты и чиновники хотят нарушить действующее налоговое законодательство — Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс, которые четко устанавливают, что новые налоги и изменения ставок налогов не могут устанавливаться на новый бюджетный год, если они не были введены до 1 июля текущего года. Таким образом даже если вы хотите вводить какие-то налоговые новации, то на следующий бюджетный год их водить нельзя, а только с 2023 года. Захотят ли в очередной раз наши депутаты с чиновниками нарушить действующее законодательство — не знаю, но это очень плохая история, потому что как может любой бизнес в Украине что-то планировать, если можно ввести налоги, которые абсолютно не предусмотрены в планах финансовых компаний на следующий год", — сказал он.

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Эксперт предупредил о возможности нового кризиса в мире и в Украине.

"Вторая составляющая истории связана с тем, что действительно на сегодняшний день мы наблюдаем стремительное падение цен, например, на железную руду и металлургическую продукцию. Кризис в Китае может существенно обвалить цены на металлургическую продукцию. У нас есть определенные позитивы за счет хорошего урожая этого года, но это точно не перекроет те проблемы, которые мы получим в связи с падением цен на остальную часть экспорта. С другой стороны, мир вообще может скатиться в новую волну экономического кризиса. В связи с этим, бесспорно, все идеи о повышении налогов, к тому же с января следующего года, являются крайне нелепыми и могут иметь плохие последствия для бизнеса, страдающего от огромных проблем, связанных как с объективными обстоятельствами, в том числе и с пандемией, так и от некомпетентности наших чиновников", — сказал он.

Напомним, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 1 июля. Он повышает некоторые налоговые ставки, в том числе акцизы и налоги.