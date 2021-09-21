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Стоимость масла не падает, а огурцы дешевеют: что происходит с ценами Эксперты рассказали, почему новый урожай не снизит цены на подсолнечное масло

Урожай новый — цены старые. 16,5 млн тонн подсолнечника планируют собрать с украинских полей в этом году. Такие прогнозы озвучили в ассоциации "Укролияпром", и это больше чем в прошлом году. Впрочем, цены для простых потребителей это вряд ли уменьшит, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Стоимость продукта в основном продолжает диктовать мировой рынок. Там спрос и цены только растут. Агрохолдинги уже готовятся продавать свежую продукцию за рубеж.

"Цена на украинском рынке для потребителей останется постоянной. Если и будет снижение цены, то несущественное — 3-5%, вряд ли больше. Ближайшие две-три недели дадут больше информации, чтобы понять, какая цена на масло будет у нас в ближайшие месяцы", — прогнозирует эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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Тепличные огурцы подешевели. Производители продают килограмм по 10-15 гривен. Это на треть меньше, чем на прошлой неделе, отмечают аналитики East Fruit. Производители говорят: вынуждены снижать цены, так как спрос в магазинах падает. Сейчас потребители отдают предпочтение последним огородным огурцам. На столичных ярмарках за них просят в среднем 30 гривен.

Несмотря на высокую цену, грунтовые овощи сейчас создают конкуренцию парниковым. Такая ситуация продержится как минимум неделю. Хозяйства заканчивают распродавать урожай в ожидании первых заморозков.

Ранее сообщалось, что цены на яйца будут расти до новогодних праздников. В основном на ситуацию влияет сокращение производства, говорят эксперты. По данным Госстата, оно упало почти на 15% с начала года.

"Уменьшается предложение на рынке в зимние месяцы, цена растет. Летом предложение больше - цена максимально снижается. Этот рост будет продолжаться примерно до новогодних праздников, тогда обычно приходится максимально высокая цена на яйца, и эта высокая цена продержится где-то к первому теплу", - объяснили в Украинском клубе аграрного бизнеса.