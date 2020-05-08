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В Украины конфликт с "зелеными" инвесторами: банкир рассказал, что нужно делать Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, как Украина должна решать конфликт с инвесторами в зеленую энергетику

Конфликт Украины с инвесторами в зеленую энергетику прокомментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24". Более 4 млрд евро инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций, так как государство обещало им отдельный "зеленый тариф", по которому обещали покупать всю выработанную энергию до 2030 года. Но пока это все еще не заработало.

"Любой конфликт с инвесторами всегда негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. Но вопрос в другом — нужно вести переговоры, государство должно достичь согласия по снижению тарифов. Сейчас тарифы действительно высокие. Инвесторы в Украине достаточно зарабатывают, чтобы мирно согласиться на пересмотр тарифов. Почему нужно делать это мирно — потому что если Украина в одностороннем порядке снизит тарифы, то инвесторы пойдут в суд и мы все равно выплатим всю сумму", — сказал он.

Фурса рассказал, что в конце прошлого года было подготовлено соглашение, которое устраивало обе стороны и предусматривало снижение тарифа на 15%. Но потом украинское правительство переиграло это.