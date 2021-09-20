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Закон об олигархах может сказаться на простых украинцах – Бацман Украинцы никогда не потерпят диктатуры – журналистка о последствиях принятия скандального закона

Так называемый законопроект об олигархах №5599, который ко второму чтению поддержал 17 сентября комитет Верховной Рады по нацбезопасности, будет направлен не столько на олигархов, сколько на обычных украинцев. Если документ примут, обычные люди ощутят последствия этого закона, сообщила в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" украинская журналистка Алеся Бацман.

Она отметила, что проект закона №5599 больших неудобств олигархам в Украине не принесет. Бацман подчеркнула, что так называемый закон об олигархах нанесет ущерб инвестициям и, как следствие, бизнесу в стране.

"Мы же не сомневаемся, что олигархи очень защищенные люди, у них есть деньги, у них есть армия юристов. Я не думаю, что по ним как раз этот законопроект очень сильно ударит, и они очень сильно пострадают. А вот простые люди, мы с вами, просто обычные люди, они как раз на себе ощутят последствия эти. Залог демократической прогрессивно развивающийся страны заключается в том, чтобы в стране функционировали институты, была диверсификация власти, и была свобода слова… Любая диктатура чревата тем, что обычный человек лишается любого права — права на работу, права на личный бизнес, права на отстаивание своих интересов, права на то, чтобы себя защитить", - сказала журналистка.

В качестве отрицательного примера Бацман привела Россию, где СМИ давно перестали быть независимыми.

"Давайте посмотрим на Россию. Что происходит в России? В России все средства массовой информации сосредоточены в одних руках, если мы говорим о том, что власть — это собирательный образ. Все каналы принадлежат российской власти. Вы, наверное, уже следили за тем, как там проходили выборы, вы видели результаты этих выборов? Вы видели участки, на которых практически 100% голосов избиратели отдают за какого-то кандидата от власти?", — отметила Бацман.

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Журналистка также высказала точку зрения, что так называемый законопроект об олигархах №5599 повлияет в Украине на экономику в целом. По ее словам, если документ станет законом, он скажется на материальной защищенности каждого гражданина Украины.

"Это не может не повлиять на экономику, это однозначно повлияет. Это, на самом деле, про всех, про нас, потому что в итоге этот законопроект, если он станет законом, он залезет в карман каждому. Потому что если меняется фактический строй украинский, то есть если сворачивается свобода слова, забираются телеканалы, забираются СМИ — вот единое начало, которое сейчас в России и Беларуси. После этого наступает следующий шаг — экономика. Тогда включается фактор того, что не идут инвесторы, не идет развитие, нет зарплаты, сворачивается все остальное", — сообщила Бацман.

Журналистка считает, что украинцы, которые не привыкли к диктатуре, никогда не допустят ее в стране.

"Украинцы не приемлют диктатуры. Здесь это никогда не случится. Поэтому в интересах самой власти, в интересах народных депутатов, конечно же, не рассматривать такой законопроект", — сообщила журналистка.

Напомним, что 20 сентября согласительный совет Верховной Рады включил законопроект об олигархах в повестку дня пленарной недели, сообщает официальный сайт парламента. Законопроект был включен в повестку по предложению фракции "Слуга народа".

Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила, что проект закона №5599 может стать поводом для обвинения инвесторов в том, что они олигархи. "Этот антиолигархический закон не против олигархов, он о концентрации власти в одних руках, и он о том, чтобы иметь возможность контролировать тех или иных людей в Украине. Я не представляю, каким образом можно бороться за то, чтобы к нам приходили инвестиции и одновременно говорить, что когда вы (инвесторы –ред.) придете в Украину, здесь вас могут обвинить в том, что вы олигарх, и публично вас внести в реестр, потому что так решит СНБО. Это вообще неслыханно и нигде в мире таким образом это не работает", — подчеркнула она.