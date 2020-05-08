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Чем аукнется Украине смена программы МВФ — банкир о том, стоит ли волноваться Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что означает смена программы кредита и почему МВФ ее поменял

Что означает для Украины смена программы кредитования от МВФ, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"Перемены не несут в себе риска для украинской финансовой стабильности. В 2020 году мы получим ту же сумму, как в старой программе. Почему МВФ на это пошел? Во-первых, кризис. Есть объективные причины, потому что структурные реформы очень сложно представить сейчас, когда есть неопределенность из-за пандемии", — сказал он.

С другой стороны, ситуация в Украине не соответствует ожиданиям МВФ, считает Фурса.

"Ситуация с реформами в Украине вообще не соответствует программе структурных реформ. Ту же самую земельную реформу выхолостили и кастрировали, и она уже не тянет на структурную реформу, как и многие другие. Поскольку МВФ видит отсутствие политической воли и риски того, что многие реформы будут отыграны, и в этом тоже есть причина, почему МВФ перешел на короткую программу. Чтобы мы пережили кризис, а потом уже перешли к структурным реформам", — сказал он.

Эксперт добавил, что МВФ — это единственный двигатель реформ в Украине за последние годы.

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Напомним, ранее Украина и МВФ договаривались о заключении 3-летней программы на $5,5-8 млрд в формате EFF. Ожидалось, что в течение 2020 года Украина получит 2 транша по $1,75 млрд. Но в мае стало известно, что вместо этого Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев.