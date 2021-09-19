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Как выбрать колбасу для детей: покупателям дали простой совет Эксперт также объяснила, какого цвета должна быть натуральная вареная колбаса

При покупке детской вареной колбасы следует выбирать ту, где производители дополнительно указывают на упаковке, что продукт рекомендован для детей или диетического питания. Далеко не каждая колбаса, которая называется "детской", действительно предназначена для детей.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" глава правления общественного объединения "Всеукраинская ассоциация по вопросам прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова. На вопрос, правда ли, что большинство вареной колбасы на прилавках непригодно к употреблению, эксперт ответила:

"Так категорично я бы не говорила. Другой вопрос, что нужно быть очень внимательным. Если речь идет о детской колбасе, нужно понимать несколько моментов. Существует просто название "детская" – так же, как и "докторская", "сливочная", "молочная" колбаса. Говорить о том, что эта колбаса предназначена для детского питания, совсем не стоит. Другой вопрос, что есть производители, которые помимо всего прочего пишут о том, что колбаса рекомендована для питания детей и тех, кому рекомендован диетический стол. Вот тогда тут все жестко и строго, потому что производитель берет на себя дополнительные обязательства. Ни растительный белок, ни крахмал, ни соя в этой колбасе быть не могут".

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Как отметила Куликова, при составлении рациона ребенка "однозначно, нужно больше внимания обращать на натуральную продукцию и меньше на полуфабрикаты".

"Вареная колбаса не может быть ярко-розового цвета, потому что все мы прекрасно понимаем, что вареное мясо – несколько сероватое. Но в колбасу всегда добавляется консервант нитрит натрия, он разрешается. Он дает немного розоватый цвет, но при этом он препятствует развитию ботулизма в мясе. Этот консервант в допустимой норме – это абсолютно нормально", - рассказала эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Вадим Шипулин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об опасных для здоровья добавках, которые могут находиться в колбасе.

"Разные добавки. Многие зашифрованы определенными "ешками". Например, сейчас в колбасу достаточно часто добавляют глютен. Сейчас гастроэнтерологи говорят, что примерно 1 из 300 человек имеет непереносимость глютена, и, безусловно, даже в небольших количествах глютен может вызвать проблемы с кишечником", - сказал он.

Ранее директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как нужно выбирать колбасу.

"Колбасу нельзя продавать без холодильника - это один из главных факторов, на которые должен обратить внимание потребитель при покупке колбасы. Если она хранится не в холодильнике или холодильник нерабочий или плохо освещается, то лучше отказаться от покупки в этом магазине. Тем более если речь идет о рынке, где такие товары абсолютно без холодильников продаются", - отметил эксперт.