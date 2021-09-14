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Украине не грозит рост цены на газ благодаря инициативе Зеленского - нардеп "Сейчас Россия пытается использовать газ как элемент шантажа", - сказала Янченко

В мире наблюдается тенденция увеличения цены на голубое топливо, однако население Украины по-прежнему будет покупать газ по заниженной цене. В "Слуге народа" сообщили, что данная инициатива исходила от главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" сообщила народный депутат Галина Янченко.

"Сейчас Россия пытается использовать газ как элемент шантажа. Украина наконец должна достучаться, убедить ЕС, донести, что Россия использует газ не как экономический инструмент, а как инструмент шантажа и давления. Они (Россия, — ред.) пытаются шантажировать западных коллег, в частности Германию, ввести побыстрее "Северный поток-2" в строй, и забыть обо всех международных стандартах. Россияне пытаются в свой типичный способ давить на ЕС резким поднятием цен", — сообщила нардеп.

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Янченко отметила, что благодаря президентской инициативе украинцы смогут пока платить за газ по цене, которая была заложена в годовой контракт, и которая ниже, чем цена для населения в других странах. Такая цена (7,96 грн за кубометр газа) будет действовать до конца апреля следующего года.

"Украине это, к счастью, не грозит благодаря инициативе президента Зеленского, который предложил зафиксировать годовую цену на газ. До 1 мая 2022 года цена и для населения, и для поставщиков горячей воды и тепла для населения не изменится – она будет составлять 7,96 грн. И это несмотря на то, что цена в Европе уже в три раза выше. Мы в Украине как власть заботимся о населении и стараемся принять все меры, чтобы сохранить эту доступную для населения цену и не поднимать ее в соответствии с рыночной конъюнктурой", - сообщила Янченко.

Стоит отметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подтвердил информацию, которую в эфире озвучила нардеп. "Цена газа зафиксирована годовым контрактом "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая следующего года", – отметил Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

Однако эксперт по консалтингу Геннадий Кобаль считает, что в Украине цена на газ неизбежно возрастет. По его словам, сегодня украинцы платят за газ 8 гривен, в то время как в других странах потребитель отдает в три раза больше. Об этом он сообщил на телеканале "Украина 24".

"Украина как часть европейского газового рынка с недавних времен так же сейчас удерживает достаточно высокие цены на газ. Но надо сказать, что у нас ситуация немножко лучше. У нас остался с прошлого года газ в подземных хранилищах, у нас есть собственная добыча газа, и это нам немного облегчает ситуацию. У нас население покупает газ по 8 грн, когда на рынке он сегодня стоит 24 грн", – сообщил Кобаль.