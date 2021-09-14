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Власть украла минимум 1 тыс. гривень у каждого пенсионера – Ляшко "С копеечной зарплатой украинцам откладывать ничего", - раскритиковал политик реформирование пенсионной системы

Поскольку в Украине перенесли индексацию пенсий с марта на декабрь, каждый пенсионер потерял минимум 1 тыс. гривень.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"То, что сейчас рассказывают о повышении пенсий — это не повышение, а подачки. Реальное повышение возможно только, когда будет совсем другая украинская экономика. Они рассказывают, что 40-летние будут получать европейские пенсии? 40-летние получат дулю с маком с их (власти — ред.) экономической политикой. Потому что когда говорят о накопительной системе... она потому и называется накопительной, чтобы человек мог накапливать. Когда подавляющее большинство людей работают либо нелегально, либо получают копеечную зарплату, что они накопят? Им сегодня жить нужно, кусок хлеба купить, который стоит сегодня 20 грн", — заявил Ляшко.

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Политик отметил, что четыре года назад он проголосовал за закон об индексации. По его словам, никаких новых изменений принимать не было необходимости.

"Власть хвастается, что приняла изменения, чтобы с 1 марта индексировать пенсии. Так в 2017 году я как раз голосовал за этот закон об индексации. И не надо было никаких изменений, правительственным постановлением индексировали бы с 1 марта, если бы хотели. А так... ничего не делали, несколько месяцев индексации украли у людей, минимум по тысяче гривень у каждого пенсионера. Обещали с 1 июля добавить пенсионерам по 500 грн. Где обещанные добавки? Теперь перенесли на декабрь", — добавил политик.

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Ранее в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинцы должны уже сегодня сами заботиться о своей старости и копить деньги, не рассчитывая на пенсию от государства:

"Человек, который не хочет сам себя обманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. Так же государство Украина должно рассчитывать на себя. Для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два — это будет за многие годы. Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы 3-5%".

Кроме того, по словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы в эфире телеканала "Украина 24", ситуация с пенсиями не улучшится, пока люди, которые работают в тени, не выйдут из этой тени. Он также подчеркнул, что введение накопительной пенсионной системы не спасет ситуацию: "Если вы будете работать в тени, то не сможете выйти на пенсию в 60 лет, но если вы выйдете из тени, у вас будет профессиональный стаж, то тогда сможете выйти на пенсию в 60 лет. И это справедливо. Пенсии — это ваша страховка".