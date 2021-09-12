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"Травить украинцев выгодно": эксперт рассказал о поддельных продуктах в магазинах По словам Максима Несмиянова, поток фальсификата никто не контролирует

В Украине в магазинах растет количество фальсифицированных некачественных продуктов. Производители подделок отделываются небольшими штрафами.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Расскажу про колбасу. В Киеве продается колбаса, написано – "для детей". Я документы поднимаю – никакая не для детей. Думаю, поеду на адрес этого завода под Киевом. Приезжаю по адресу – там делают аргон, кислород, там нет продуктового завода, это в Петровском, ул. Киевская, 29. В стране страшнейший бардак, просто все хуже, хуже и хуже. Уже и адреса бьют ненастоящие! И никому дела до этого нет. Вот в чем проблема", - подчеркнул глава "Союза потребителей Украины".

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Несмиянов привел еще один яркий пример фальсификации продуктов:

"В декабре Антимонопольный комитет поймал огромные молокозаводы, которые во всех супермаркетах продают свое масло, по факту подделки. Что он сделал? Оштрафовал на 5% от оборота. Уважаемые зрители, если вы получаете зарплату, вы платите 22% ЕСВ - 18% на прибыль, 1,5% военный сбор. А тут, если вы травите украинцев, вы платите 5% и свободны. Ни уголовной ответственности, ничего".

Эксперт озвучил цифры, "чтобы вы понимали, насколько выгодно травить украинцев":

"Вы решили стать нечестным миллионером. Покупаете маргарин по 35 грн/кг, фасуете его в брусочки по 200 грамм, у вас получается себестоимость 7 грн. И продаете его по 15 в интернете под видом масла. Это на примере молокозавода, который находится в Тараще. Уже на киевских базарах он стоит 35 грн. Навар 400%! И ты 5% заплатишь государству, почему бы не травить украинцев? И никому не выгодно разломать эту цепочку".

При этом Несмиянов назвал "катастрофой" ситуацию в контролирующих органах, где "идет повальное увольнение".

"Вопрос: кто сейчас вообще будет что-то проверять? Мы же хотели школы проверить в Киеве, а нам не дали, нет персонала… Добавили меня в Facebook в арабскую группу, где оставляют отзывы о заведениях питания. Я и еду в одно заведение, спускаюсь в цеха, открываю холодильник, а там просто потоки застывшей крови, у меня видео на Youtube есть, просто ужас! Приходит местный владелец, ему вообще все равно, я ему говорю: "Ты порядок наведешь? У тебя тут такой ср*ч, я в жизни не видел!" А он мне говорит: "А в чем проблема?" А недавно проверили известную сеть "Ашан", пожалуйста: икра просрочена, халва просрочена, сладости просрочены. Я отметил эту сеть в Facebook, и кто-то ответил? Нет. У меня столько контролирующих органов в друзьях, кто-то вышел на проверку? Нет. Потому что большие деньги", - подчеркнул он.

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Ранее телеканал "Украина 24" сообщал, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты, в частности Е-добавки. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Врачи советуют внимательно изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.

"Е-шки могут вызвать такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкологию и аллергические реакции, которые могут привести к анафилаксии", - предупредил семейный врач Владислав Ващенко.