21:17, Вчера

Коронавирус пощадил экономику Украины: эксперт назвал причины Андерс Ослунд также назвал проблемы украинской экономики

Коронавирус не вызвал значительного падения экономики Украины, хотя и стремительный рост ей тоже не светит.

Такое мнение высказал во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

"В прошлом году было влияние из-за того, что экономика остановилась весной, в этом году практически нет. Первая причина – здесь мало туризма, и отрасль мало потеряла из-за того, что они не приедут, а также украинцы мало выезжали за рубеж. И вторая причина в том, что украинская экономика – это в основном сталь и сельское хозяйство, и COVID-19 мало влияет на производство в этих отраслях. В то же время там сейчас отличные цены, никогда цены украинского экспорта не выглядели так хорошо", - сказал он.

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По словам эксперта, проблема одна – "инфляция больше 10%, это значит, что нужно повысить учетную ставку НБУ, сейчас она 8,5%".

"И главная проблема экономики – низкая макроэкономическая стабильность, низкий экономический рост. В этом году мировая экономика, вероятно, увеличится на 6,5%, ожидается, что украинская экономика вырастет только на 3,5%. Почему? Потому что здесь мало инвестиций из-за того, что сложно защищать права собственников", - сказал Ослунд.

Ранее заместитель главы Минэкономики Тарас Качка в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в экономике Украины сегодня складывается оптимистичная картина - внешняя торговля растет, курс стабилен.

"В украинской экономике все по крайней мере неплохо. У нас есть оптимистическая картина с точки зрения развития торговли, на сегодня мы не упали по сравнению с 2019-2020 годами. В этом году у нас есть рост экспорта с ключевыми торговыми партнерами на весомые цифры. Восстановилась торговля с ЕС, продолжает расти экспорт в Китай. В этом году нас ждет большой экспорт зерновых, потому что урожай большой и высокие цены, высокие цены держатся и на металлургию. Очевидно, что в наших доходах, в макрофинансовой стабильности ситуация очень хорошая", - сказал он.

Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал, что до конца года существенной девальвации гривни не ожидается, и дал совет, в какой валюте хранить сбережения.

"Я думаю, что если вам нужна валюта для того, чтобы купить какие-то товары, которые привязаны к цене в валюте, например, автомобиль, тогда стоит купить эту валюту. Если нет, то лучше держать большую часть своих средств в гривнях. Не держать под матрасом, конечно, а в каких-либо финансовых инструментах или на депозитах для того, чтобы не падала покупательная способность этой валюты", - объяснил инвестиционный банкир.