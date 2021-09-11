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Россия готовится использовать "Северный поток-2" как оружие – Данилюк Экс-секретарь СНБО отметил, что РФ ограничивает экспорт газа в Европу

Россия создает искусственный дефицит газа в Европе, чтобы использовать газопровод "Северный поток-2" для шантажа Евросоюза.

Такое мнение высказал во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, необходимо отработать сценарий на случай, "если газопровод запускается и используется как оружие – какими будут последствия для Украины, и что мы будем тогда делать".

"Сейчас Россия просто использует ситуацию для того, чтобы сделать "Северный поток-2" оружием. Сейчас они ограничивают экспорт газа в Европу, понимая, что зимой газ будет нужен, у них его нет, они не накопили, и тогда зимой они начнут качать на полную мощность. И догадайтесь, через какую трубу они будут качать. И на тот момент Европа будет в ситуации – либо газ, либо вынуждены будут идти на определенные компромиссы. Россияне хотят шантажом загнать Европу в выгодный для себя вариант сертификации "Северного потока-2". И тогда Россия получит оружие", - отметил Данилюк.

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Напомним, Россия в обход Украины завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что Конгресс США будет настаивать на санкциях против оператора российского газопровода "Северный поток-2".

"Конгресс уже этой осенью будет настаивать на том, чтобы администрация все-таки забрала исключение для этой компании в рамках тех санкций, которые Конгресс уже сказал наложить. Мало того, если этого не сделает американская администрация, есть большая вероятность того, что американский Конгресс примет либо новые санкции, либо даже уберет законодательную возможность для администрации делать любые исключения из соображений национальной безопасности в отношении этого проекта", - заявил глава "Нафтогаза".