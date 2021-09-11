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Конгресс США инициирует новые санкции против "Северного потока-2" – Витренко Под санкциями может оказаться швейцарская компания-оператор газопровода

Конгресс США будет настаивать на санкциях против оператора российского газопровода "Северный поток-2". У конгрессменов есть понимание, что "Северный поток-2" является оружием России.

Об этом сообщил в беседе во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Пока ни у кого нет понимания, при каких условиях исполнительная власть США введет действенные санкции, например, против оператора этого газопровода. Это компания, которая формально является швейцарской, но реально это на 100% компания "Газпрома". Но при этом есть понимание, что законодательная ветвь власти, Конгресс, уже этой осенью будет настаивать на том, чтобы администрация все-таки забрала исключение для этой компании в рамках тех санкций, которые Конгресс уже сказал наложить. Мало того, если этого не сделает американская администрация, есть большая вероятность того, что американский Конгресс примет либо новые санкции, либо даже уберет законодательную возможность для администрации делать любые исключения из соображений национальной безопасности в отношении этого проекта", - заявил глава "Нафтогаза".

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По словам Витренко, конгрессмены, с которыми он встречался во время визита в США, "уже убеждены в том, что это фактически оружие Кремля против Украины и Европы, и поэтому действенные санкции должны быть применены уже сейчас".

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Напомним, Россия в обход Украины завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.