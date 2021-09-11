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Витренко рассказал, сколько газа накопила Украина: мы уже превысили план Энергетическая безопасность страны является приоритетом, отметил глава "Нафтогаза"

В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплены достаточные запасы на отопительный сезон, несмотря на рост цен на голубое топливо.

Об этом сообщил в беседе во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы сейчас приближаемся к уровню примерно 19 млрд кубометров газа в наших хранилищах, возможно, будет даже больше. Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона. Действительно, сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом, и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину", - сказал глава "Нафтогаза".

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Как отметил Витренко, в 2016-18 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в ПХГ.

"То есть у нас сейчас намного больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", - подчеркнул он.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украине нужны реальные контракты с европейскими компаниями на транзит газа после 2024 года, а не обещания Запада насчет обеспечения транзита.

"Нам не нужны обещания, а реальные контракты с европейскими компаниями на те объемы, которые сейчас идут через Украину. Таким образом мы будем уверены в том, что эти объемы и в дальнейшем будут идти через Украину. А если для каких-то дополнительных объемов нужен "Северный поток-2", то пусть тогда они уже заключают контракты на эти дополнительные объемы с "Газпромом", обеспечивают соответствие "Северного потока-2" европейскому регулированию, и тогда в таком ключе будут разговоры", - заявил глава НАК "Нафтогаз".