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Украинская экономика закалилась из-за кризисов и восстанавливается - Милованов Тимофей Милованов считает, что украинская экономика приобрела способность адаптироваться к плохим условиям

Экономика Украины находится в состоянии восстановления, поскольку из-за кризисов приобрела способность адаптироваться. Об этом во время форума YES Brainstorming, который транслировался на канале "Украина 24", заявил бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"Экономика в состоянии восстановления. В прошлом году экономика упала, но меньше, чем у соседей, то есть мы лучше прошли тот кризис, который был. Из-за того, что в Украине было три сильных кризиса, после которых страны обычно становятся банкротами – это начало 90-х, 2008-2009 годы и 2014 год - экономика стала способной адаптироваться, рассчитывать на себя, перестраиваться. На практике это означает, что люди быстро принимают решения, находят новые формы работы и взаимодействия", - сказал экономист.

Сожалея о большом количестве кризисов, Милованов, тем не менее, считает, что экономика Украины "закалилась".

"К сожалению, у нас столько кризисов, что экономика закалена. Сейчас происходит процесс восстановления, и важно поддерживать экономику для того, чтобы этот процесс был лучше, чем у соседей", - сказал экс-министр.

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В то же время по мнению экономиста Андрея Новака, Украина допустила ошибку, не снизив учетную ставку во время коронакризиса, хотя многие страны обнулили ее, чтобы помочь бизнесу пережить тяжелые времена.

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко прогнозирует, что миру грозит масштабный экономический кризис, который может иметь тяжелые последствия для Украины. "Мы приближаемся к новому мировому экономическому кризису. Анализ центральной разведки США 10 вызовов, которые видит мир, показал, что один из них - возможный финансовый кризис. Бреттон-Вудская система, когда доллар был введен как мировая валюта, дала возможность Федеральной резервной системе печатать доллары, за которые США могут получать полезные ископаемые, продукты производства, рабочую силу. США прежде всего беспокоятся о себе, но надвигается глобальный кризис в чем? Впервые за 50 лет количество среднего класса в мире и в США уменьшается, а это уменьшается база для демократии. Третий мир задолжал 150 триллионов", - рассказал Смешко в эфире "Украина 24".