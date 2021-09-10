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Евро дешевеет: украинцам дали совет, в какой валюте хранить сбережения Европейская валюта больше, чем за неделю, потеряла 50 копеек

В Украине курс евро снижается по отношению к гривне из-за поступления в страну больших объемов валюты.

Как сообщается в сюжете программы "Экономика" на телеканале "Украина 24", несмотря на стремительное подорожание в конце лета, евро больше, чем за неделю, потерял 50 копеек. Сейчас за евро в обменниках просят в среднем 31,53 грн. Падение курса происходит из-за избытка валюты, поступающей в настоящее время от выручки аграриев и металлургов. Аналогичная ситуация и с долларом.

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Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал, что до конца года существенной девальвации гривни не ожидается, и дал совет, в какой валюте держать сбережения.

"Я думаю, что если вам нужна валюта для того, чтобы купить какие-то товары, которые привязаны к цене в валюте, например автомобиль, тогда стоит купить этой валюты. Если нет, то лучше держать большую часть своих средств в гривнях. Не держать под матрасом конечно, а в каких-либо финансовых инструментах или на депозитах для того, чтобы не падала покупательная способность этой валюты", - объяснил инвестиционный банкир.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что курс доллара к концу 2021 года будет колебаться в диапазоне 27-27,5 грн.

В свою очередь заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что на курс доллара в Украине влияют четыре фактора.

"Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривни. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках, с одной стороны. Хотя, с другой стороны, надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая... Второй фактор, почему гривня усиливается - это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор - это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа... Есть еще четвертый фактор - ситуативный, когда гривня, например, в начале мая значительно усиливалась, потому что платили налоги, продавали экспортеры доллар, или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании", - рассказал Фурман.