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Экс-премьер о "Северном потоке-2": Украине нужно бороться до последнего По словам Владимира Гройсмана, российский газопровод создан не для транзита, а для шантажа

Украина должна была предложить западным странам создать консорциум по управлению своей газотранспортной системой, чтобы обеспечить транзит газа после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил на форуме YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Что касается Nord Stream-2 - надо бороться до последнего, чтобы он не заработал на 100% мощность. Украина должна была предложить немцам, Соединенным Штатам, итальянцам, европейцам создать совместный консорциум по управлению украинской газотранспортной системой. Их всех надо было взять в долю управления, чтобы они здесь зарабатывали деньги тоже. И тогда была бы другая ситуация", - отметил Гройсман.

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Однако, по словам экс-премьера, за последние два года ни один консорциум не построен, "потому Украина остается один на один, хотя есть определенные заверения нас в том, что будут поддерживать Украину".

"Nord Stream-2 - это газопровод не для транзита, а для шантажа. Это оружие России", - добавил политик.

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

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Напомним, Россия в обход Украины завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.