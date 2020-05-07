19:07, Сегодня

МВФ поменял программу для Украины: Гетманцев объяснил, что это значит Депутат Даниил Гетманцев рассказал, что означает смена программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом

О смене программы сотрудничества с МВФ с трехлетней на 18-месячную stand by рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире канала "Украина 24".

"В этом решении нет никакой катастрофы, речь идет о смене формата программы, которая предлагалась, она предлагалась долгая, более чем на 3 года. Программа stand by — это более короткая программа, которая предлагается МВФ с учетом того, что в период мировой рецессии и коронавируса для стран тяжелее проводить требуемые реформы, и поэтому легче и более обоснованно сотрудничество с МВФ будет в рамках более короткой программы", — сказал он.

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Гетманцев подчеркнул, что по деньгам Украина ничего не теряет от смены формата:

"Срок программы будет меньшим, но количество денег, которые мы получим при программе stand by, будет такое же, как и при стандартной".

Ранее Украина и МВФ договаривались о заключении 3-летней программы на $5,5-8 млрд в формате EFF. Ожидалось, что в течение 2020 года Украина получит 2 транша по $1,75 млрд. Но 7 мая стало известно, что вместо этого Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказывал в эфире канала "Украина 24", сколько времени займет работа над необходимыми законопроектами для МВФ.