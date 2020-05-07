18:04, Сегодня

Индексация пенсий в Украине: в Кабмине сказали, кого не ждет повышение Замминистра соцполитики рассказал, что пенсии начисляются по разным системам

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким категориям не положена индексация пенсий.

"Под индексацию пенсий подпадают те, кто получает их на общих основаниях, то есть в соответствии с законом об общеобязательном пенсионном страховании. Там (для госслужащих - ред.) предусмотрена другая система начисления и, к сожалению, госслужащие в этом аспекте не подпадают под индексацию. Специфический закон, в нем расчет пенсий идет по своему алгоритму", - сказал замминистра.

По его словам, для каждого пенсионера была проведена индивидуальная индексация, в целом это около 260 грн на человека, но расчет идет в зависимости от индивидуальных показателей - страховой стаж, зарплата. Соответственно, если зарплата и страховой стаж больше - то и индексация будет больше.

Замминистра утверждает также, что депутаты получают пенсию на общих основаниях.

"Нет особой системы начисления пенсий депутатам. Все зависит от того, где он работал и какой страховой стаж, человек не пожизненно избирается депутатом. На момент, когда человек выходит на пенсию, он выбирает, по какой системе уходить, такой человек может выбрать и общеобязательное страхование, и по этому закону оформить пенсию", - сказал Музыченко.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что кризис в Украине ставит под угрозу проведение ежегодной индексации пенсий.