17:10, Сегодня

Налоговая амнистия: "слуга народа" рассказала, кому стоит ею воспользоваться Депутат Виктория Кинзбурская объяснила, кого касается закон о декларировании

О том, относится ли налоговая амнистия людей, которые накопили наличные, и работников, которые заработали за пределами Украины, рассказала в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская.

"В самом названии закона есть слово "добровольно". Я бы рекомендовала людям это делать. Уплатить налог по ставке 5%, а не 19,5%, как у нас сейчас налог на прибыль — это как подарок даже. Вообще, когда деньги лежат под матрасом — это не очень хорошая история ни для экономики Украины, ни для людей вообще", — отметила она.

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По словам депутата, многие люди не могут объяснить, откуда у них накопления.

"Да, налоговая амнистия касается (людей, которые накопили наличные, и работников, которые заработали за пределами Украины — ред.), потому что у нас очень распространены случаи, когда люди получают зарплату в конвертах, когда мы даже не можем представить, сколько кэша у нас на руках. Если у человека есть деньги, и он не может объяснить, где он их взял, если с них не платились налоги, то этот закон на него распространяется. Это хорошая история", — сказала она.

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Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153 о детенизации доходов. Документ предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-му по 1 июля 2022 года.

Автор инициативы, глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев ("Слуга народа") заявлял, что законопроект необходим для простых граждан, которые за 30 лет накопили определенные средства, уклоняясь от налогообложения.