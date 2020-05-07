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Цены на жилье в Украине меняются - эксперт назвал цифры Средняя цена на аренду однокомнатных квартир в Киеве снизилась до 11000 гривен в месяц

Эксперт по недвижимости Андрей Мима в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как после введения карантина из-за коронавирусной инфекции в Киеве изменились цены на покупку и аренду жилья.

«Что касается цен, интересная ситуация: в феврале-марте средняя цена по Киеву была 25 тыс. гривен за квадратный метр (1000 долларов США), а в апреле-мае цены сохранились – 25 тыс. грн за квадратный метр, но это уже 900 долларов. Конечно же, многие застройщики запустили скидки, акции: в основном фиксируют курс доллара и предлагают хорошие условия рассрочки с низким первым взносом», - подчеркнул эксперт.

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Он также рассказал, как изменились цены на аренду жилья в столице Украины.

«По аренде очень странная ситуация. Однушки в Киеве - была цена 12,5 тыс. грн в среднем до карантина, сейчас 11 тыс. Двушки как были по 17-19 тыс., так и остались, а трешки выросли с 32 до 34 тыс. грн. Мы это связываем с тем, что дорогие квартиры в основном долларами котируются, поэтому цена выросла. Посуточная аренда, конечно, как и рестораны – «в ноль», - отметил Мима.

По его словам, половина отделов продаж квартир в Киеве во время карантина открыты. 30% перешли работать в дежурный режим, по записи, а 20% перешли работать удаленно в интернете.

Ранее президент Ассоциации по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменились цены на жилье и от чего зависит, как будет развиваться ситуация на рынке.