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В Украине прогнозируют дефицит картофеля — названы причины Фермерам приходится опускать цены, чтобы сбыть урожай

Дефицита картофеля не избежать, в ход пойдут даже кормовые сорта. О причинах сообщили в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Из-за летних ливней часть урожая начала гнить просто в земле, отмечают аналитики платформы EastFruit. Поэтому хранить выкопанную картошку длительное время нельзя. Чтобы сбыть ее, фермеры из южных регионов вынуждены опускать оптовые цены. Сейчас кило продают, от 2 до 4 гривен.

Однако есть надежда на лучший урожай — из северных областей. Позже станет ясно, хватит ли на зиму украинского картофеля, или придется завозить импортную. Ситуация может повлечь за собой рост цен в торговых сетях, прогнозируют эксперты.

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Ранее заместитель директора Института аграрной экономики Ольга Ходаковская прокомментировала ситуацию с урожаем картофеля, на которую жаловались фермеры из южных областей.

"Мы видим, что юг Украины не привык работать в условиях избыточного увлажнения, когда большое количество осадков. Херсонщина сегодня бьет тревогу, потому что качество картофеля очень неудовлетворительная. Но на Полесье как раз благоприятные условия, и сегодня те, кто занимаются выращиванием картофеля - это Житомирская, Киевская, Черниговская область, — наоборот, говорят, что с урожаем картофеля у них все будет хорошо", — сказала она.