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Коронавирус и медики: министр назвал сумму доплат Из госбюджета медикам перечислены средства, включающие 300% зарплаты за март тем, кто работает с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" заверил, что необходимые доплаты за март в размере 300% зарплаты врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией, перечислены в регионы.

«Повышение зарплаты, а именно - реализация того, что обещал президент и правительство о 300% дополнительных доплатах - этим я занимаюсь с первого дня на должности министра. Что мы имеем на сегодняшний день, из госбюджета в счет медицинской субвенции перечислены все средства на места, включающие и эти 300% зарплаты за март всем медработникам, которые работают с инфекцией COVID-19. Общая перечисленная сумма (общие зарплаты медикам - ред.) - 905 млн грн. Сумма средств, необходимая для повышенной зарплаты этой категории медработников - 181 млн грн», - подчеркнул министр.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что президент Владимир Зеленский не давал поручений об отмене второго этапа медицинской реформы в Украине, речь идет лишь об "исправлении просчетов".

Ранее Зеленский заявил, что из-за второго этапа медреформы в Украине могут быть уволены 50 тысяч медработников и закрыты более 300 больниц. Глава государства призвал Минздрав и Верховную Раду "исправить ошибки" в реформе.