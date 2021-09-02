17:27, Сегодня

Европе наплевать на чьи-то проблемы — эксперт о транзите газа Геннадий Рябцев рассказал, как Украина может сохранить часть транзита газа

Украина может конкурировать с другими транзитерами ценой транзита газа — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если будет заинтересованность в использовании украинского маршрута европейскими потребителями, то вполне вероятно, что Украине удастся сохранить как минимум 20 млрд кубометров транзита, а то и больше. Тут все будет определяться исключительно экономикой. Если кто-то считает, что это ("Северный поток-2" — ред.) исключительно политический проект, он глубоко неправ, потому что достаточно поинтересоваться у любого европейца, нужен ли ему газ, он ответит "да", причем как можно более дешевый. Ему наплевать на проблемы, которые у кого-то есть из-за уменьшения транзита или войны. Как всем все равно, что произошло в Афганистане, также всем все равно, что происходит в Украине", — сказал он.

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Эксперт заявил, что Россия никогда не продавала газ себе в убыток.

"Газпром" — один из основных плательщиков в бюджет Российской Федерации. Если кто-то в "Газпроме" будет работать в убыток, его развернут и дадут такого пинка, что его никто никогда не найдет. Убыток "Газпрома" в прошлом году был связан с уменьшением объема потребления газа вследствие коронакризиса", — сказал он.

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Напомним, Россия завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу в обход Украины. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине. Об этом Зеленский сообщил после переговоров во время выхода к прессе.

В России не согласны с заявлением Байдена. Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заяви, что "Северный поток-2" играет важную роль в энергобезопасности Европы.