15:51, Сегодня

Украина могла поставлять оружие США, если бы не саботаж министерств - эксперт "Есть отдельные виды вооружения, которые интересны на сегодняшний день США", - сказал Мусиенко

Украина могла бы экспортировать оружие в США, если бы не саботаж трех министерств.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

«Мы могли бы быть очень серьезным экспортером, даже в США. Есть отдельные виды вооружения, которые интересны на сегодняшний день не только Латинской Америке или странам Азии, но и Соединенным Штатам. Мы, к величайшему сожалению, теряем позиции за годы. Сейчас такие страны, как Южная Корея, Индонезия, Филиппины очень сильно перехватывают инициативу. Они строят предприятия, причем их особенность в том, что они строят с нуля. У нас есть база, она разрушается, а они строят с нуля. И, например, рынок патронов для разных видов вооружения они освоили, Индонезия уже экспортирует. Я молчу уже про Южную Корею, которая продает очень много видов оружия, плюс артиллерийские снаряды, линии для производства. У нас на киевском заводе стоит линия для производства боеприпасов, 155 мм», - заявил Мусиенко.

Читайте также: "Не только на оборону": нардеп озвучил суммы помощи США Украине

«Кстати, недооценен азиатский рынок в контексте развития военно-технического сотрудничества, с ними иногда бывает легче, чем с американцами и европейцами. Тут тоже нужно работать. Просто идет открытый саботаж на уровне трех министерств: Минстратегпром, Минобороны, Минэкономики – которые просто должны собраться и решить проблему с запуском электронного реестра тех, кто оказывает услуги по продаже и ремонту оружия, чтобы сделать процесс прозрачным. Поставьте задачу, правильных людей - ситуация решится за месяц. А у нас так: идет борьба за реестр, за госпредприятие, которое будет вести этот реестр», - добавил эксперт.

Читайте также: "Слуга народа" назвала первые достижения Зеленского в США: визит точно успешен

В США продолжается визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

31 августа в Пентагоне глава Министерства обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства.

Рамочное соглашение определяет амбициозные цели партнерства двух стран в сфере обороны до конца 2026 года. Оно касается реформ в секторе обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО, увеличения прозрачности украинских оборонных закупок, реформ корпоративного управления и развития долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий.

Ранее в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» российский политик и общественный деятель Марк Фейгин заявил, что Россия проиграла в вопросе Донбасса в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, потому что Джо Байден не станет требовать от Киева выполнения Минских соглашений на условиях Москвы:

«В России внимательно следят за визитом Зеленского в США. Первые комментарии относительно встреч Зеленского прежде всего с министром обороны США Ллойдом не радуют Кремль. Потому что совершенно определенно – Москва не рассчитывала, что еще до встречи с Байденом будут звучать достаточно прямолинейные заявления со стороны оборонного ведомства о поддержке Украины. Пока рано говорить, надо до вечера подождать, когда начнется встреча Зеленского с Байденом. Определенно, ничего настораживающего для Киева не будет. Вашингтон сейчас не пойдет на то, чтобы, находясь под градом критики, например, продавливать выполнение Минских соглашений в интерпретации Москвы».